Sluikstorten voor gevorderden: flatscreen in de gracht 24 maart 2018

02u58 0

Het probleem van het sluikstorten in Staden blijft aanhouden. Nadat eerder al de omgeving van de Diksmuidestraat in Staden werd geteisterd, blijkt dat ook de rustig gelegen Brabandstraat in Oostnieuwkerke het regelmatig moet ontgelden. Opmerkelijk genoeg vond een sluikstorter het deze week nodig om er een flatscreentelevisie in de gracht te kieperen. Buurtbewoner Dave Vergote passeert er regelmatig met de fiets en merkte de tv als eerste op. "Vorig jaar hebben mijn zoon Loïc en ik hier de gracht al eens opgeruimd met een zwervuilactie", vertelt hij. "Toen hadden we zeven vuilniszakken vol, maar het is dweilen met de kraan open. Al is een televisie toch wel veruit het toppunt. Wat bezielt mensen in godsnaam om dit zomaar in de natuur achter te laten?" (SVR)