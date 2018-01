Sint-Patrickswijk klinkt op het nieuwe jaar 24 januari 2018

De bewoners van de Sint-Patrickswijk in Oostnieuwkerke hebben samen het glas geheven op het nieuwe jaar. Alle bewoners van de wijk werden 's zondags door het plaatselijke wijkcomité uitgenodigd in het oude gemeentehuis van Oostnieuwkerke voor een nieuwjaarsdrink. Jong en oud gingen met veel plezier op die uitnodiging in.





(SVR)