Schone Schaapjes herdenkt Slag van Stadenberg 18 mei 2018

De razend populaire familiebeurs 'Schone Schaapjes' is tijdens het pinksterweekend aan haar dertiende editie toe. De succesformule van Vakantiehoeve Open Huis blijft nagenoeg ongewijzigd. Naast de ruim 120 standen die in het teken staan van natuur, dieren en buitenleven zijn er ook ambachtelijke workshops en demonstraties. Blikvanger dit jaar wordt een bemande replica van een Amerikaans veldhospitaal uit de Eerste Wereldoorlog. Precies 100 jaar geleden stond namelijk een echt Amerikaans veldhospitaal op de flanken van de Stadenberg. Doorlopend zijn er presentaties rond de Slag van de Stadenberg. Schone Schaapjes vindt plaats op zaterdag 19, zondag 20 en maandag 21 mei, telkens van 10 tot 18 uur op de terreinen in de Ieperstraat 157. Volwassenen betalen 8 euro, lagereschoolkinderen kunnen gratis binnen. (SVR)