Schepen Moerkerke aangesteld als waarnemend burgemeester 31 augustus 2018

Schepen Geert Moerkerke (Open Vld) wordt tijdens de afwezigheid van Francesco Vanderjeugd tijdelijk plaatsvervangend burgemeester van Staden.





Dat werd beslist door het Stadense schepencollege nu Vanderjeugd het noodgedwongen wat kalmer aan moet doen door gezondheidsproblemen. Geert Moerkerke (57) is een partijgenoot van Vanderjeugd en is bevoegd voor Openbare Werken, Groen en Feestelijkheden. Hij is al sinds 2000 actief in de gemeentepolitiek. "Normaal wordt die taak door de eerste schepen opgenomen, maar in tegenstelling tot Nikolaas (Bourgeois, schepen voor N-VA - red.) ben ik quasi altijd in de omgeving van Staden en bij dringende gevallen kan ik me sneller richting het gemeentehuis begeven", legt de waarnemende burgemeester uit. "Alle geplande vergaderingen en politieke verplichtingen blijven trouwens gewoon doorgaan tot ik de fakkel weer kan overdragen aan Francesco.". (SVR)