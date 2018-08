Rommelmarkt in Roeselarestraat terug na 15 jaar 09 augustus 2018

Enkele bewoners uit de Roeselarestraat blazen samen een oude traditie nieuw leven in. Na vijftien jaar uit het straatbeeld te zijn verdwenen is er op 25 augustus opnieuw een rommelmarkt in de Roeselarestraat. De rommelmarkt vindt plaats tussen het kruispunt met de Ondankstraat en Salon Torsi. Bezoekers zijn er welkom tussen 6 uur en 18 uur. De organisatie laat weten dat de inschrijvingen vlot binnen lopen. Er zijn nog een tiental plaatsjes voor standhouders. Inschrijven kan via rommelmarktoostnieuwkerke@gmail.com of via 0498/54.70.58. Voor een plaats van vijf meter betaal je 5 euro. (SVR)