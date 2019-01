Rode brievenbus op markt blijft staan na ingrijpen gemeente Sam Vanacker

22 januari 2019

18u23 0 Staden Zoals bekend snoeit Bpost in het aantal rode brievenbussen in ons land. Ook de rode brievenbus op de markt van Staden stond op de lijst van brievenbussen die zouden verdwijnen, maar daar heeft het gemeentebestuur een stokje voor gestoken.

Nadat oppositiepartij CD&V daarover een opmerking maakte tijdens de gemeenteraad van december besliste burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld) om een brief naar Bpost te sturen. “Deze brievenbus hangt op een centrale plaats op de marktplaats en is vlot bereikbaar voor alle burgers, ook zij die mindermobiel zijn. Het lijkt dan ook een heel vreemde keuze om juist die rode brievenbus te verwijderen. Elders zijn er andere brievenbussen die toch relatief minder gemist zouden worden”, aldus Vanderjeugd. De brief vond gehoor en Bpost besliste om de bus te laten hangen. Daar staat tegenover dat de rode postbus in de Bruggestraat wel verdwijnt.