Reinigingsfirma viert 20ste verjaardag met receptie voor personeel Joke Couvreur

23 februari 2019

De Stadense firma Xalis is sinds 1999 al gespecialiseerd in reinigingswerken op hoogte. Hun hoofdactiviteit bestaat uit het reinigen van silo’s. Het bedrijf telt acht ploegen van twee medewerkers die constant in de weer zijn met reiniging, montage en herstellingswerken. Zij zijn actief in verschillende sectoren, met name voedingsbedrijven, veevoederbedrijven, cementindustrie, brouwerijen,...

Hun twintigjarig bestaan mocht dan ook niet onopgemerkt voorbij gaan, alle personeelsleden werden uitgenodigd voor een gezellige bijeenkomst in het SWOK. Er werd getoost op de goede samenwerking de afgelopen jaren.