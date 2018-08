Rally wijkt voor herdenking WOI 07 augustus 2018

Uitzonderlijk vindt de Rally van Staden dit jaar niet plaats op 15 augustus, maar op zondag 12 augustus. Reden daarvoor is dat er voor het WOI-herdenkingsproject 'De Bevrijding' op 14 en 15 augustus een colonne soldaten door de regio trekt. Behalve de datum van het evenement blijft de rally nagenoeg ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Er zijn opnieuw drie klassementsproeven, in respectievelijk Staden, Westrozebeke en Oostnieuwkerke. Het servicepark op het G. Gezelleplein, in de Carninstraat en ter hoogte van het kerkhof wordt afgesloten voor alle verkeer en er wordt een parkeerverbod ingevoerd vanaf zaterdag 11 augustus vanaf 10 uur tot zondag 12 augustus om 22 uur. De omloop wordt volledig afgesloten voor alle verkeer tussen 6 uur en 21 uur. Het parcours van de verschillende KP's is te raadplegen via de website van AMC Staden. (SVR)