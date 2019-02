Post verwijdert verkeerde brievenbus SVR

01 februari 2019

Bpost heeft per abuis de brievenbus op de markt van Staden weggehaald. De rode brievenbus op de markt stond oorspronkelijk op de lijst van bussen die zouden verdwijnen, maar na ingrijpen van het gemeentebestuur werd overeengekomen dat de bus in de Bruggestraat zou verdwijnen in de plaats. Nu blijkt dat de rode brievenbus op de markt toch verdwenen is. “Een intern communicatieprobleem bij de Bpost”, weet burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld). “Bpost is op de hoogte en zal de fout zo snel mogelijk rechtzetten.”