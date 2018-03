Politie opent onderzoek naar mogelijke kinderlokker 08 maart 2018

02u43 0 Staden Na een melding dat er de jongste twee weken mogelijk een kinderlokker actief zou zijn rond de gemeenteschool langs de Ieperstraat in Staden, is de politie van de zone Arro Ieper met een onderzoek gestart.

"Maar dat bevindt zich nog in een prille fase, we hebben op dit moment geen idee of er ook werkelijk iets aan de hand is", zegt commissaris Georges Aeck. Al enkele dagen circuleren geruchten over een mogelijke kinderlokker. Het zou gaan om een man met een grijze baard die snoepjes uitdeelt aan kinderen. Dat zou gebeurd zijn na de schooluren, op momenten dat de gebouwen gebruikt worden door karateclub JKA Staden en ook door de Stadense afdeling van de Roeselaarse Stedelijke Academie voor Podiumkunsten.





Meer kinderen opgehaald

De man zou voorlopig alleen gezien zijn door kinderen die daar vervolgens over vertelden aan hun ouders. Sindsdien worden meer kinderen dan gewoonlijk na school opgehaald.





Burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open VLD) weigert voorlopig het woord 'kinderlokker' in de mond te nemen. "Totnutoe werd geen officiële klacht ingediend bij de politie", zegt hij. "De melding wordt wel ter harte genomen, ook door de schooldirectie. Er is verhoogd toezicht. Los van de geruchten, is het niet slecht dat ouders hun kinderen aansporen om nooit zomaar snoepjes aan te nemen van een wildvreemde." (VHS/SVR)