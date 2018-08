Patrijzen krijgen steun van Natuurpunt én jagers 17 augustus 2018

02u31 0 Staden Natuurpunt Groot-Staden blijft ijverig de fauna en flora rond de Vijfwegen steunen. Vorig jaar kocht het een hectare grond om een dichtgegooide kikkerpoel in ere te herstellen en inmiddels is zo'n 2.000 vierkante meter van dat stuk begroeid met 'patrijsvriendelijke' planten. Pittig detail: het voorstel om de patrijzen een duwtje in de rug te geven komt van een jager.

Voorzitter Ivan Bruneel geeft een woordje uitleg over het project: "De patrijzenpopulatie neemt zienderogen af. Om daar een mouw aan te passen heeft Europa het project 'Partridge' op poten gezet, met de bedoeling om de leefomgeving gunstiger te maken voor patrijzen. Die vogels verschuilen zich graag in hoog gras waar veel zaden te vinden zijn, maar het gras mag niet te dik staan. Begin mei hebben we de grond ingezaaid met een speciaal mengsel van zaden, precies om die ideale biotoop te krijgen. Vandaag staan hier onder meer zonnebloemen, chicorei en boekweit. Een succes, want ik heb zelf al enkele patrijzen zien vliegen."





Opmerkelijk is dat het idee om de grond in te zaaien met partridgemengsel eigenlijk van een jager komt.





"Het voorstel komt van iemand van wildbeheer", geeft Bruneel toe. "Jagers zijn verzot op patrijzen. Desondanks bewijst dit mooi dat we samen kunnen nadenken over de natuur, vooral omdat we ook overeengekomen zijn dat er op ons stuk grond niet gejaagd mag worden. En als de patrijzen straks broeden en zich verspreiden, dan is dat in het voordeel van iedereen."





(SVR)