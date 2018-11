Patrick Lesage staat schepenambt af aan Chris Verhaeghe 21 november 2018

De Westrozebeekse landbouwer Patrick Lesage, die de nieuwe schepen van Landbouw, Milieu en Omgeving zou worden, heeft te elfder ure beslist dat hij liever geen schepen wil worden. Collega-landbouwer Chris Verhaeghe krijgt zijn plaats in het nieuwe blauwe schepencollege van Staden.





Burgemeester Francesco Vanderjeugd is in sneltempo de nieuwe bestuursploeg aan het klaarstomen voor de komende zes jaar, maar tijdens die voorbereidende vergaderingen en cursussen rezen bij derde schepen Patrick Lesage (49) twijfels. "De tijd die ik zou moeten investeren in mijn taak als schepen had ik onderschat", geeft Lesage toe. "Samen met mijn vrouw run ik een varkensbedrijf met meer dan drieduizend dieren. Dat bedrijf twee dagen per week nagenoeg volledig aan mijn echtgenote overlaten kan ik gewoon niet maken. Er staat inderdaad een vergoeding tegenover, maar dat weegt niet op tegen de toekomst van mijn bedrijf. Anderzijds had ik niet verwacht dat ik vanop de negende plaats meteen schepen zou worden. Liever eerst wat ervaring opdoen als gemeenteraadslid." Chris Verhaeghe (54), die amper tien stemmen minder haalde dan Lesage, is dan weer erg tevreden dat hij schepen wordt. "Ik had die ambitie al langer", aldus Verhaeghe. "De kiezers kunnen trouwens op beide oren slapen. Inclusief Patrick hebben we bij Open Vld een sterk team van vier landbouwerskandidaten." Eerder werd al aangekondigd dat Verhaeghe gemeenteraadsvoorzitter zou worden, maar de taak wordt verdergezet door Martine Zoete. (SVR)