Pasar fietst 23 mei 2018

Vrijetijdsorganisatie Pasar organiseert op zaterdag 23 juni een daguitstap met de fiets. Er wordt zo'n 50 kilometer gefietst, met een bezoek aan de steenoven in Zonnebeke in de voormiddag en een bezoek aan het luchtvaartmuseum in de namiddag. Er wordt een middag-en avondmaal voorzien. Leden betalen 40 euro, niet-leden 42 euro. Vertrekken gebeurt om 8.15 uur aan zaal Zonneheem. Inschrijven kan via geert.cuvelier1@telenet.be of 0497/73.06.27. (SVR)