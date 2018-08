Parkconcert 18 augustus 2018

De Stadense harmonie De Verenigde Vrienden organiseert op donderdag 23 augustus al voor de veertiende keer een parkconcert in het Eugeen Dermautpark, naast het voormalige stationsgebouw. De coverband die dit keer ongetwijfeld voor ambiance zal zorgen, is Crystal Moon, met Stadenaar Jurgen Demeyere op gitaar. Crystal Moon brengt een selectie van hits en klassiekers van de jaren zeventig tot nu. Het parkconcert is gratis en start vanaf 20 uur. (SVR)