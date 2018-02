Overeenkomst voor verkaveling van Twee Hofsteden 24 februari 2018

Het gemeentebestuur heeft een overeenkomst gesloten met de WVI voor de ontwikkeling van de site van de Twee Hofsteden, het gebied tussen de Ieperstraat, de Rysseveldstraat en de Kleine Veldstraat. Het gaat om een oppervlakte van maar liefst 12,5 hectare, waarvan op termijn ongeveer twee derde zal kunnen worden verkaveld, zowel door de WVI als door een private projectontwikkelaar. Het gebied werd inmiddels opgedeeld in vijf verschillende verkavelingszones, die telkens aansluiten op een reeds bestaande weg. Zo komt er onder meer een nieuwe ontsluitingsweg naast de brandweerkazerne in de Ieperstraat. Alles samen is het woonproject Twee Hofsteden goed voor ongeveer 154 nieuwe woningen. Centraal zal echter een oppervlakte van zowat 4 hectare onbebouwd blijven en behouden worden als groen landschapspark. De gemeente blijft zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en de eventuele omgevingsaanleg van dat groene binnengebied. Al benadrukt het gemeentebestuur dat het niet de bedoeling is dat er een echt park van gemaakt wordt. De zone zal vooral gebruikt worden ten behoeve van waterbuffering. (SVR)