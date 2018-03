Oudste inwoner Magdalena Provoost (103) overleden 14 maart 2018

Magdalena Provoost, de oudste inwoner van Staden, is maandag overleden. Op 16 oktober laatstleden vierde ze nog haar 103de verjaardag in woonzorgcentrum De Oever in Oostnieuwkerke. Magdalena overleefde de Eerste Wereldoorlog en ging later werken in een hotel. Na haar huwelijk met Marcel Aeck werd ze huisvrouw en samen kregen ze twee kinderen, Ginette en Wilfried. Marcel stierf in 1983. De nieuwe oudste inwoner van de gemeente is nu de Westrozebeekse kloosterzuster Benedicta Alliet. Zij wordt dit jaar 103. (SVR)