Opfrissingswerken markt gestart 20 maart 2018

Staden De opfrissingswerken aan de markt van Staden zijn gisteren van start gegaan. Tegen deze zomer moet het marktplein er een flink stuk groener bij liggen.

De trottoirs worden vernieuwd, er komen her en der struikjes en bomen, de openbare verlichting wordt aangepakt en er komt een groenzone achter de kerk.





De opfrissingswerken, naar een ontwerp van studiebureau Arvano, kosten 320.000 euro, terwijl er voor de openbare verlichting nog eens 60.000 euro voorzien is.





Grootste bezorgdheid is dat er zestien van de huidige 92 parkeerplaatsen zullen sneuvelen. Volgens burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld) zal dat echter geen enkel probleem vormen. "Enerzijds zal het gemeentepersoneel verhuizen naar het nieuwe AC/DC (Administratief Centrum / Dienstencentrum, red) en anderzijds komt er aan de begraafplaats een grote parking bij. Beide zaken compenseren ruimschoots dat verlies."





Het gaat om een investering van zo'n 300.000 euro. Omwille van de werken zal de wekelijkse donderdagmarkt tot eind juni plaats vinden aan het Swok. (SVR)