Opendeur bij plantenfluisteraar Raf Willaert 30 mei 2018

Op zaterdag 23 en zondag 24 juni stellen plantenfluisteraar Raf Willaert en zijn partner Magda Dessein hun tuin en kunstatelier open voor het publiek. De auteur van het boek 'De Plantenfluisteraar' en 'Wat je lichaam zelf doet, doet het beter' geeft er een voordracht rond het gebruik van kruiden, terwijl kunstenares Magda uitleg geeft over verschillende kunstvormen in haar atelier. De opendeur vindt plaats in 't Zwaluwnest in de Hoogledestraat 1 en is gratis. Op zaterdag is de poort open tussen 10 en 17 uur, op zondag tussen 10 en 12 uur. Inschrijven voor een rondleiding in de tuin is verplicht en kan via





rafmagdawillaert@telenet.be of 0477 77 25 86. (SVR)