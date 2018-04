Open Vld opent nieuw kantoor in Statiestraat 25 april 2018

Open Vld Staden heeft vanaf donderdag 3 mei een nieuw aanspreekpunt. In de Statiestraat 3 (het vroegere Hof ter Loo) is van dan af een 'Blauw Kantoor' gevestigd. Tijdens de week zal Chris Dumoulin, de nieuwe medewerker van burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld) er twee namiddagen en een voormiddag ter beschikking staan van de burgers.





"Tijdens de campagne 'Wil jij ook je ei kwijt ?' merkten we dat de bevolking nood heeft aan zo'n aanspreekpunt", aldus Vanderjeugd. "Wie met een ei zit, kan voortaan terecht in ons Blauw Kantoor."





Het kantoor is open op maandag-en vrijdagnamiddag tussen 13 en 17 uur en op donderdagvoormiddag tussen 9 en 12 uur of op afspraak.