Op zoek naar steenuilen rond de Vijfwegenpoel 02 maart 2018

Op zaterdag 31 maart organiseert natuurpunt een 'steenuilenwandeling' in de omgeving van de Vijfwegenpoel, het eerste natuurgebied dat door Natuurpunt Mandelstreke werd aangekocht. De vroege avondwandeling vindt plaats van 19 tot 22 uur. Er wordt afgesproken aan het stationsgebouw van Vijfwegen, Ontmijnersstraat 1 in Westrozebeke, om 19 uur. Iedereen is welkom. (SVR)