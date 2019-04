Oostnieuwkerkse opent nieuw kapsalon in de Lepelstraat Sam Vanacker

18 april 2019

17u21 0 Staden Oostnieuwkerke heeft er een gloednieuw kapsalon bij. Shauni Vandaele (25) ontving woensdag haar eerste klanten in haar kapsalon in de Lepelstraat. “Ik heb altijd al van een eigen zaak gedroomd”, aldus de jonge kapster.

Shauni begon na haar studies te werken bij een kapper in Staden, terwijl ze in bijberoep ook bij mensen thuis ging werken als kapster. Na vier jaar ervaring op doen in loonverband waagde ze bijna precies een jaar geleden de stap naar zelfstandigheid. “Toen combineerde ik nog huisbezoeken met werken van thuis uit, maar het werd veel te druk waardoor de huisbezoeken niet meer vol te houden waren. Vorige zomer zijn mijn man en ik dan beginnen zoeken naar een nieuw, groter pand. In december vorig jaar zijn we van de Mandelstraat naar de Lepelstraat verhuisd en inmiddels is de garage hier omgebouwd tot kapsalon.”

“Het was even druk met de werken, zeker aangezien ik in februari ook voor het eerst mama ben geworden, maar gelukkig hebben we wat handige harry’s in de familie waardoor alles redelijk vlot vooruit ging”, knipoogt ze. “Eigenlijk liggen we zelfs wat voor op schema. Ik wou oorspronkelijk openen na de paasvakantie maar aangezien alles af was heb ik om deze week al de eerste klanten te ontvangen. Al sinds ik afgestudeerd ben droom ik van mijn eigen kapsalon en ik ben heel blij dat die droom nu in vervulling gaat.”

‘Qua-ffure Shauni’ is open van dinsdag tot en met zaterdag. Op woensdag is de zaak gesloten. Een afspraak maken kan op 0471/82.01.39