Oostnieuwkerke verliest enige supermarkt BUURTBEWONERS HOPEN DAT ER EEN NIEUWE WINKEL KOMT SAM VANACKER

26 mei 2018

02u50 0 Staden Oostnieuwkerke heeft geen eigen supermarkt meer. De uitbater van de Proxy Delhaize heeft de handdoek in de ring gegooid. "Bijzonder spijtig, vooral voor minder mobiele ouderen is dit een groot verlies", klinkt het in de buurt.

Voortaan blijven de deuren van de winkel in de Polenstraat dicht. De inboedel staat op een veilingsite. Daarmee komt een einde aan een verhaal dat ruim vijftig jaar geleden begon met het buurtwinkeltje van de familie Dutry. Drie generaties volgden er elkaar op. Volgens schepen van lokale economie Bart Vynckier (N-VA) was de stopzetting een bewuste keuze. "Het woord failissement is wat misplaatst. Johan zocht naar een overnemer en heeft de laatste jaren bewust het aanbod wat beperkt, maar de winkel draaide goed. We zijn een grote troef kwijt. Vooral voor minder mobiele ouderen is dit een verlies."





Straat oversteken

Luc Parmentier (63) woont aan de achterkant van de winkel en is bezig met boodschappen uit zijn wagen te laden. "Ik kom net van de supermarkt in Hooglede. Dat is nu zowat de dichtste, of je moet naar Staden of Roeselare rijden. Vroeger hoefde ik maar de straat over te steken als ik iets nodig had. Ik hoop van harte dat er een nieuwe winkel komt, al vrees ik dat de grond verkocht zal worden aan een projectontwikkelaar. Dat brengt meer op, niet?"





"Oostnieuwkerke boert achteruit", horen we bij Godelieve Verhaeverbeke (85). "Geen gemeentehuis, geen post, geen goeie busverbinding en straks ook geen KBC meer. Nu moet ik mijn kleinzoon zelfs om mijn boodschappen sturen." Net als Godelieve rijdt ook Jozef Mommerency (78) niet meer met de wagen. "Mijn zoon zorgt voor de boodschappen. Anders dan vroeger is het belangrijk om een flinke voorraad op te bouwen. Je kunt moeilijk om een kilogram zout gaan bij de beenhouwer."





Unizovoorzitter Alexander Ally is hoopvoller gestemd. "Met het verdwijnen van de supermarkt ontstaan er ook nieuwe opportuniteiten. In het centrum van Oostnieuwkerke staan veel appartementen vol mensen die smeken om een buurtwinkel. Anderzijds zullen de bakkers en de beenhouwer er wel bij varen, al vermoed ik dat het gat te groot zal zijn om dat volledig op te vangen. Met wat geluk ziet een enthousiaste ondernemer dat ook in."





Wat de toekomst brengt is onduidelijk. Delhaize-woordvoerder Roel Dekelver laat in een korte reactie op de stopzetting weten dat 'de opties voor Delhaize in de regio onderzocht worden.' Volgens schepen Vynckier ten slotte is de kans klein dat er op de huidige locatie ooit nog een nieuwe supermarkt komt.