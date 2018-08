Oom steunt zieke Nona met Foodstival DEEL OPBRENGST GAAT NAAR MEISJE MET STOFWISSELINGSZIEKTE VALENTIJN DUMOULEIN

16 augustus 2018

02u22 0 Staden Christof Seynaeve organiseert dit weekend voor het eerst het Foodstival op de parking van de brandweerkazerne in Izegem. Een deel van de opbrengst gaat naar de behandeling van zijn nichtje Nona (6) uit Staden. Zij lijdt aan een zeldzame stofwisselingsziekte.

Voglio is het gloednieuwe evenementenbureau van Izegemnaar Christof Seynaeve. Nadat hij ruim tien jaar allerlei sportevenementen in goede banen leidde, neemt hij er nu een heel andere tak uit de sector bij. "Ik ben onder meer ondervoorzitter van de rally Omloop van Vlaanderen in Roeselare, maar wil me met Voglio nu specifiek toeleggen op andere evenementen", vertelt hij. "Onze eerste organisatie wordt het Foodstival in Izegem op 18 en 19 augustus. Het wordt een gezellig foodtruckfestival waar we onze gasten in een culinaire ambiance willen onderdompelen. Ik ben hier geboren en getogen en wou daarom de primeur aan Izegem geven."





Onderzoek

Christof koppelt de organisatie van zijn eerste evenement meteen aan het goede doel. "Nona, het dochtertje van mijn zus Samirah en haar vriend Kevin, heeft een zeldzame genetische aandoening. Zes maand na de geboorte merkten de artsen al dat ze geen normale groeicurve had. Ze is nu zes jaar, maar heeft de mobiele capaciteit van een kind van twee. Ze heeft weinig spierkracht en kan niet goed stappen. Na DNA-tests kwamen de artsen tot de conclusie dat ze een stofwisselingsziekte heeft, maar méér weten ze ook niet. Ze is al door de beste Belgische specialisten onderzocht, maar toch hebben ze nog steeds niet de diagnose die tot een behandeling kan leiden. Daarom zetten haar ouders nu hun hoop op buitenlandse hulp. In Nederland kan het VU Medisch Centrum in Amsterdam misschien soelaas bieden, maar daar is niet meteen een plaatsje vrij. Er is ook nog The Undiagnosed Diseases Program in Bethesda nabij Washington DC in de Verenigde Staten. Daar zou ze al in maart volgend jaar terecht kunnen. In Nederland belandt ze op een wachtlijst zonder dat we weten of en wanneer ze aan bod zou komen. We bekijken wie haar het vlugst en best kan helpen, maar zo'n onderneming kost natuurlijk handenvol geld. Daarom hebben haar ouders recent de private stichting Little Miss Sunshine Nona opgericht. Om ook mijn steentje bij te dragen, heb ik beslist een deel van de opbrengst van Foodstival aan hen te schenken. Alle bijdrages voor de drank en het toilet gaan rechtstreeks naar de stichting."





Op het Foodstival langs de Dirk Martenslaan zullen elf foodtrucks aanwezig zijn. Er is keuze zat: van tapas tot Mexicaans, wok, croques tot burgers en frietjes én dessert. Je kan er zaterdag terecht van 11 tot middernacht en op zondag tot 23 uur. Tijdens het weekend van 15 en 16 september trekt het Foodstival ook naar het stadspark van Torhout.