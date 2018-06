Ook WK-dorp in asielcentrum 27 juni 2018

De WK-gekte is nu zelfs ook al toegeslagen in het opvangcentrum van Fedasil in Langemark-Poelkapelle. Morgen wordt er op de binnenplaats een groot scherm opgesteld voor de match tegen Engeland. "Het wereldkampioenschap is volop bezig en ook onze bewoners zijn in de ban", legt animatrice Lien Van der Wulst uit. "Daarom organiseren we voor de eerste keer een WK-dorp. Behalve een hopelijk spannende match kan iedereen bij ons komen genieten van een hapje en een drankje, maar ook van heel wat ambiance. Iedereen is welkom vanaf 19.30 uur." (SVR)