Ook mensen met beperking kunnen leren boogschieten 17 april 2018

02u27 0 Staden Schuttersgilde Sint-Sebastiaan start met lessen boogschieten voor mensen met een beperking. Vanaf 3 mei kunnen G-sporters hiervoor elke donderdagavond terecht bij de staande wip aan sporthal De Wankaarde.

Initiatiefnemer is bestuurslid Ruben Bogaert, die in het dagelijkse leven mensen met een verstandelijke beperking begeleidt bij vzw Kerckstede. "We starten met een reeks van twaalf lessen van een uur, waarbij we aanleren hoe je correct en veilig kan schieten", zegt Ruben. "We richten ons vooral op mensen met een verstandelijke beperking, een autismespectrumstoornis of een auditieve beperking. Om praktische redenen is de staande wip minder interessant voor rolstoelgebruikers. Het is bijvoorbeeld belangrijk om tijdig uit de weg te kunnen gaan als de pijl terug naar beneden komt. Zowel mijn echtgenote Roselien als ik volgden begin dit jaar een cursus sportbegeleider waarbij sterk op veiligheid gefocust werd. Zo staan we bijvoorbeeld altijd klaar met een paraplu naast de schutter. Als blijkt dat iemand de gevaren te weinig beseft, dan grijpen we uiteraard in. In een ideaal scenario trekken we de met de beste schutters naar kampioenschappen voor de jeugd en de volwassenen." De lessen vinden telkens op donderdagavond plaats tussen 18 en 19 uur. Iedereen vanaf 12 jaar is welkom. De eerste drie lessen zijn gratis, waarna er eenmalig 40 euro betaald wordt. In die prijs zitten materiaalgebruik, verzekering en een consumptie na de les inbegrepen. Info en inschrijvingen (nog tot 1 mei) bij schuttersgildestaden@gmail. com of via 0478/81.94.26. (SVR)