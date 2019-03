Nu ook in Staden: kinderfiets jaar lang ontlenen voor 20 euro Sam Vanacker

16 maart 2019

17u34 0 Staden Zaterdag heeft Beweging.net een ontleenpunt voor kinderfietsen geopend in de Ooststraat in Staden. Het gaat om de negentiende Fietsbieb van de provincie. Ouders kunnen er tweedehands kinderfietsjes ontlenen voor amper 20 euro per jaar.

“Een kind ontgroeit zijn fietsje bijzonder snel. Met de fietsbieb willen we de daarbij horende druk op de portefeuille wat verlichten en een goedkoop alternatief bieden”, legt projectcoördinator Francis Devlamynck uit. “In de plaats van telkens een nieuwe, grotere fiets te moeten kopen, kunnen ouders hier een tweedehands kinderfietsje een jaar lang ontlenen. Daar betalen ze 20 euro fietsgeld en 20 euro waarborg voor. Wie een fiets schenkt, hoeft een jaar geen fietsgeld te betalen.”

De Fietsbieb in Staden kwam tot stand dankzij een samenwerking tussen beweging.net Staden, KWB Staden en Welzijnsschakel ‘t Vlammeke en is voorlopig nog gevestigd in de veranda van Maurice Verschaeve in de Ooststraat 1 in Staden, al is dat tijdelijk. Marc Van Ysacker van Beweging.net laat weten dat er nog volop gezocht wordt naar een permanente locatie.

Zaterdag was er in elk geval al interesse. Frederik Tallir en zijn dochtertje Elise (5) waren een van de eerste klanten. “Elise groeit razendsnel. We zitten nu al aan haar derde fietsje”, legt Frederik uit. “Haar eerste fietsje hebben we vandaag meegebracht en dat kunnen we hier eenvoudigweg gratis inruilen voor een grotere fiets. Een heel mooi initiatief.”

De veranda van Maurice is elke derde zaterdag van de maand open tussen 14 uur en 16 uur. Wie zin heeft om de fietsbieb te helpen of een oude fiets wil schenken kan terecht op staden@fietsbieb.be of www.fietsbieb.be.