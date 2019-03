Nog altijd geen nieuwe concessiehouder cafetaria sporthal Sam Vanacker

De gemeente heeft nog altijd geen nieuwe uitbater gevonden voor de cafetaria van sporthal de Wankaarde. Vorige maand nog zei sportschepen Gwendolyn Vandermeersch (Open Vld) dat de onderhandelingen met een nieuwe concessiehouder in de laatste rechte lijn zaten, maar die onderhandelingen zijn afgesprongen.

Tijdens de gemeenteraad van 31 januari had Vandermeersch aangekondigd dat er binnen de week nieuws zou zijn over een nieuwe concessiehouder, maar de witte rook bleef uit. “De vorige kandidaat heeft op het laatste moment afgehaakt”, antwoordde Vandermeersch op een vraag van oppositieraadslid Miet Vandenbulcke (CD&V). “Maar inmiddels heeft zich een nieuwe kandidaat gemeld en zijn we opnieuw aan het praten, al kan ik daar op dit moment weinig meer over kwijt.”

De cafetaria van de Stadense sporthal zit al sinds het vertrek van Koen Van Coillie op 31 juli 2018 zonder uitbater. In afwachting van een nieuwe concessiehouder is er echter wel nog steeds een overeenkomst met Volleybalclub Vosta Staden. Vrijwilligers staan achter de toog op wedstrijd- en trainingsdagen.