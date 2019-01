Nieuwjaarsconcert met Septem Viri Sam Vanacker

10 januari 2019

De Cultuurraad organiseert op zondag 20 januari in samenwerking met de dienst Vrije Tijd een nieuwjaarsconcert in het SWOK in Staden. De groep Septem Viri, een vocaal ensemble met acht mannelijke zangers in de rangen komt optreden. De deuren van het SWOK gaan open om 10.45 uur. Tickets kosten 8 euro in voorverkoop en zijn te verkrijgen in het gemeentehuis of via de website van de gemeente. Aan de deur betaal je ook acht euro, maar wie vooraf een ticket koopt, krijgt ter plaatse een gratis aperitiefje.