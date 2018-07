Nieuwe veegmachine is manusje-van-alles 18 juli 2018

De technische dienst van de gemeente beschikt sinds kort over een nieuwe straatveegmachine, die ingezet zal worden om wegen en pleinen te reinigen. De machine veegt het grof vuil bijeen, kuist het oppervlak met water en zuigt nadien alles op. Verder kan er op de wagen ook een sneeuwschop, een onkruidborstel, een waterreservoir of een zoutstrooier gemonteerd worden, naargelang de omstandigheden. Staden investeerde de voorbije jaren stevig in de vernieuwing van het wagenpark. In 2016 werden drie bestelwagens gekocht met een kipsysteem, een trilwals en een heftruck. In 2017 versterkten een zitmaaier en twee dienstwagens de werking. Begin dit jaar kwamen er nog eens twee bestelwagens bij en eind dit jaar wordt ook de rattenbestrijdingswagen vervangen. (SVR)