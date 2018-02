Nieuwe uitbater gezocht voor cafetaria sporthal 20 februari 2018

Het gemeentebestuur is op zoek naar een nieuwe concessiehouder voor de cafetaria van sporthal De Wankaarde. Huidig uitbater Koen Van Coillie, die begon in 2011, houdt ermee op. Op 31 juli is het zijn laatste dag achter de toog. Tijdens de gemeenteraad van aanstaande donderdag zal de procedure, waarbij een nieuwe concessiehouder wordt gezocht, opgestart worden. In maart zal de vacature in detail op de website van de gemeente en in het infomagazine De Stadenaar komen te staan. (SVR)