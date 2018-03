Nieuwe tankwagen voor de brandweer 02 maart 2018

De brandweer van Staden, die sinds kort in de nieuwe brandweerkazerne in de Ieperstraat gevestigd is, heeft uit handen van burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld) de sleutels in ontvangst genomen van een gloednieuwe tankwagen. De tankwagen van Scania kan zo'n 8.000 liter water vervoeren en kost ruim 270.000 euro.





Wie de nieuwe tankwagen én de nieuwe kazerne van dichtbij wil komen bekijken, kan op 18 maart terecht op de Openpoortendag. Tussen 14 en 18 uur zijn er doorlopend rondleidingen. Er worden ook pannenkoeken en koffie voorzien voor de bezoekers.