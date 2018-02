Nieuwe minibus voor minder mobielen 07 februari 2018

02u31 0

Dankzij de steun van maar liefst veertig lokale zelfstandigen rijdt er sinds kort een gloednieuw minibusje rond in Staden. Het busje wordt ingezet om minder mobiele senioren en mensen met een





beperking samen te brengen en uit hun isolement te halen. Er is plaats voor acht passagiers en de bus is ook aangepast aan rolstoelgebruikers. Onder meer de bewoners van De Oever en Dienstencentrum 't Scharnier zullen ermee op uitstap gaan. Naast de sponsoring van de bus werd er ook nog eens 2.500 euro geschonken aan lokale goede doelen.





(SVR)