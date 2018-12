Nieuw gemeentehuis kost 6,3 miljoen euro, maar ziet er prachtig uit Sam Vanacker

01 december 2018

15u13 0 Staden Het nieuwe gemeentehuis van Staden heeft gisteravond officieel de deuren geopend. Het administratief centrum en dienstencentrum, kortweg het AC/DC (zoals ook in grote letters op de gevel staat), kostte 6,3 miljoen euro.

Het grote publiek kan morgen tussen 14 en 18 uur een kijkje nemen, maar het lintje werd gisteravond al doorgeknipt in aanwezigheid van tal van hoogwaardigheidsbekleders. Het moderne open gebouw van het Gentse architectenbureau VOLT is omgeven door een nieuw aangelegd park van ruim 5.000 vierkante meter, bevat 92 zonnepanelen en wordt verwarmd met warmtepompen. De inrichting is sober en functioneel, maar door met warme materialen en veel glas te werken ook open en uitnodigend. Speciale aandacht verdient de opvallende trap in de centrale hal. De treden zijn bijzonder laag en breed. "Ik noem het een onthaastingstrap", zegt burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld). "Wie er snel op wil lopen, dreigt te struikelen, dus moet je je tijd nemen om naar boven te stappen. Je ziet dat er over alles werd nagedacht. En behalve een refter met terras hebben we zelfs een douche voor wie met de fiets komt. In de raadzaal hebben we grote ramen met een mooi zicht over Staden. Dit is niet alleen een architecturale parel, maar ook een voorbeeld van de dienstverlening van de toekomst. Staden staat weer op de kaart."

Nog nieuw is dat de raadsleden straks over een audioinstallatie met microfoons beschikken en dat de gemeenteraden zelfs integraal gefilmd worden met twee vaste camera's.

Wat er met het oude gemeentehuis zal gebeuren staat nog niet helemaal vast. (SVR)