Neos barbecuet 17 augustus 2018

Seniorenvereniging Neos organiseert op donderdag 23 augustus een 'End of summer'-barbecue om de zomervakantie mee af te sluiten. De barbecue vindt plaats in gemeenschapscentrum het SWOK en start om 17 uur met een aperitief met hapjes. Inschrijven kost 20 euro en kan bij Nicole Dhondt op 0479/66.23.69 of via nicole_dhondt@yahoo.co.uk. (SVR)