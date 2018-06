Negen nieuwe namen op Open Vld-lijst 14 juni 2018

Open Vld trekt in oktober met negen nieuwe gezichten naar de kiezer. Het gaat om Heidi Deraeve-Ballyn (43, sociaal medewerkster De Vleugels), Franky Bedert (47, leraar), Amelie Geerolf-Crabbe (43, hoofdverpleegkundige in De Oever), Marieke Degryse (17, studente beeldende kunst en grafische vormgeving), Esther Demeulenaere (19, studente Idea- en Innovationmanagement), Nathalie Depuydt (35, boekhoudster bij Ingro), Patrick Lesage (49, landbouwer), Ward Markey (43, vertegenwoordiger), Gwendolyn Vandermeersch (51, bediende) en Ann Steyaert-Verbrugghe (47, varkensproducente). Eerder raakte al bekend dat burgemeester Francesco Vanderjeugd lijsttrekker is.





(VDI)