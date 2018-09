N-VA Staden zet twee schepenen aan de deur SAM VANACKER

03 september 2018

15u11 0

Twee schepenen zijn uit de Stadense N-VA gegooid na een dispuut over de lijstvorming. Het gaat om schepen van Financiën Nikolaas Bourgeois en schepen van Sport Marie-Paule Vancoppenolle. De twee werden aan de deur gezet nadat het partijbestuur onderwijsschepen Marc Bogaert koos als lijsttrekker.





Volgens Nikolaas Bourgeois, die destijds de N-VA in Staden hielp oprichten, werd hij volledig onterecht opzijgezet. Bourgeois beschuldigt zijn partijgenoot Marc Bogaert ervan dat hij in alle stilte het voltallige N-VA-bestuur op zijn hand heeft gekregen, louter om het lijsttrekkerschap te bemachtigen. "Alles is compleet uit de hand gelopen", zegt Bourgeois. "Achter onze rug om heeft Bogaert de afgelopen maanden duchtig aan stemmingmakerij gedaan om ons buiten te krijgen."





Schepen Bogaert vertelt een ander verhaal. "Dat ik het bestuur op een of andere manier benaderd of beïnvloed zou hebben, ontken ik ten stelligste. Van welke plaats ik op de lijst zou krijgen, heb ik nooit wakker gelegen. De samenstelling van de lijst wordt trouwens voorgelegd aan de leden, waarna het bestuur de volgorde bepaalt. Nadat ik het lijsttrekkerschap aangeboden kreeg, heb ik dat aanvaard. Ik begrijp dat sommige mensen daar niet gelukkig mee zijn, maar van stemmingmakerij is geen sprake. Het bestuur heeft beslist."