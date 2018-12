N-VA-lijsttrekker Marc Bogaert doet stapje terug Sam Vanacker

17 december 2018

11u12 0 Staden Marc Bogaert, huidig schepen en lokaal N-VA-kopman, gaat in de volgende legislatuur niet in de gemeenteraad zetelen. Dat maakte hij afgelopen weekend bekend via de facebookpagina van de partij. Lies Matton zetelt in zijn plaats.

De N-VA kreeg tijdens de verkiezingen stevige klappen in Staden. De partij haalde in 2012 vanuit het niets zes zetels binnen en mocht vier schepenen leveren, maar na 14 oktober vielen Marc Bogaert en de zijnen terug naar slechts één zetel. Verwacht werd dat Bogaert dat mandaat zou opnemen, maar hij kiest er naar eigen zeggen voor om de fakkel door te geven. “Na 18 jaar blik ik tevreden terug op mijn inzet in de plaatselijke politiek. Graag doe ik afstand van mijn mandaat om aan anderen kansen te bieden. Mijn stap achteruit in de gemeentepolitiek is een stap vooruit voor Lies Matton. Zij heeft de steun van de N-VA en alle Stadenaars kunnen op haar rekenen.”

Lies Matton (35) stond op de tweede plaats van de N-VA-lijst en profileerde zich tijdens de verkiezingscampagne als een actieve jonge moeder. Ze is afkomstig van Oostnieuwkerke, maar woont al vele jaren in Staden. Ze werkt al twaalf jaar als onthaalouder.