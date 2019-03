Muskusrat aan opmars bezig: Gemeente neemt nieuwe bestrijdingswagen in gebruik Sam Vanacker

28 maart 2019

16u25 0 Staden In Staden is donderdag een nieuwe bestelwagen in dienst genomen om muskusratten te bestrijden. De gemeente kreeg daarvoor een subsidie van vijfduizend euro van de provinciale dienst Waterwegen. Volgens directeur Jan Vandecaveye zijn muskusratten aan een opmars bezig in West-Vlaanderen.

In 2018 werden in West-Vlaanderen 3.850 ratten gevangen, vierhonderd meer dan het jaar ervoor. “De muskusrat is weer aan een opmars bezig”, zegt Jan Vandecaveye van de dienst Waterwegen. “Enerzijds omdat de omstandigheden aan de Franse grens veranderd zijn. Sinds het wegvallen van Europese subsidies is men daar iets lakser geworden. Anderzijds speelt ook de verbeterde kwaliteit van onze waterlopen mee. Ten slotte wordt de voorbije jaren ook bewust ingezet op het gebruik van vallen en wordt om ecologische redenen geen vergif meer gebruikt. Ook dat speelt een rol.”

Voor mensen kunnen muskusratten weinig of geen kwaad, maar op vlak van erosie- en bermbeheer vormen de knaagdieren een probleem. “Ze graven tunnels in de oevers van grachten, wat tot verzakkingen kan leiden. Dat kan dan weer een effect hebben op de waterbeheersing. Verder zijn muskusratten uitheemse dieren (begin twintigste eeuw werden ze vanuit Noord-Amerika ingevoerd in West-Europa voor hun pels, nvdr) en hebben ze hier geen natuurlijke vijanden. Daardoor verspreiden ze zich razendsnel.”

West-Vlaamse gemeentebesturen die sinds vorig jaar minstens een halftijdse mankracht inzet voor het vangen van de beestjes in eigen gemeente en aan een aantal andere voorwaarden voldoen, komen in aanmerking voor een provinciale subsidie van vijfduizend euro. Die subsidie werd nu toegekend aan Staden, waar vorig jaar 277 ratten werden gevangen.