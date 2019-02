Motor gestolen voor woning LSI

06 februari 2019

14u32

Bron: LSI 0

In de Grote Veldstraat in Staden is maandagnacht de enduromotor Honda Africa Twin RB07 van Pieter Lewille (27) gestolen. De rood-wit-blauwe motorfiets stond voor zijn woning geparkeerd. Het slachtoffer merkte de diefstal op toen hij dinsdag rond 10 uur zijn woning verliet. De motor is voor het laatst rond 5 uur gezien toen de dief de motor te voet aan het voortduwen was in de Molenwalstraat. Hij was vergezeld van een tweede persoon op een crossmotor. De vermoedelijke dader droeg een donkere jas met pels aan de kraag. Wie meer info heeft over de diefstal of weet waar de motor staat, kan terecht bij de politie van de zone Arro Ieper op 057/23.05.00.