Motard zwaargewond na aanrijding 07 mei 2018

Een 58-jarige motorrijder uit Staden is vrijdag zwaargewond geraakt na een botsing in Veldegem. De man reed met zijn motor op de Torhoutsesteenweg toen een 36-jarige vrouw in haar Ford Focus de motor achteraan aanreed. Vermoedelijk was de vrouw verstrooid en merkte ze niet dat de motard vertraagde. Door de klap werd de motor weggeslingerd. De Stadenaar liep verschillende breuken op in het gezicht. De motor eindigde zwaar beschadigd in de graskant. De motorrijder werd opgenomen in het AZ Deltaziekenhuis in Torhout en onderging meteen een operatie. Hij verkeert niet in levensgevaar. De vrouw legde een negatieve ademtest af. (JHM)