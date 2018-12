Mooispot, Alheembouw en Westvlees in de prijzen op zesde ‘Staden Onderneemt’-Awards Sam Vanacker

15 december 2018

09u09 0

Vrijdagavond werden al voor de zesde keer de tweejaarlijkse ‘Staden Onderneemt’-Awards uitgereikt. Tijdens de galavoorstelling in het SWOK werden awards uitgereikt in drie categorieën, met name starter, bedrijfsgebouw en persoonlijkheid. Hanne Nollet werd met haar winkel Mooispot laureate in de categorie starter en Alheembouw viel in de prijzen dankzij hun nieuwe bedrijfsgebouw. De Persoonlijkheid-award ging dan weer naar Westvlees.

Burgemeester Vanderjeugd kondigde tijdens de voorstelling van de awards aan dat het de laatste keer was dat hij persoonlijk in stond voor de organisatie van de awards, al betekent dat niet dat de awards ophouden te bestaan. De volgende editie zal georganiseerd worden onder de vleugels van het gemeentebestuur.