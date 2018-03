Mooie opkomst voor Dag van de Zorg 24 maart 2018

Met de Dag van de Zorg op 18 maart kreeg Kerckstede maar liefst 800 mensen over de vloer. Gerda Callens, de directrice van de voorziening voor mensen met een beperking, blikt tevreden terug. "Onze medewerkers hebben voor een heel mooi aanbod gezorgd. Vooral de rondleidingen in de keuken, het chocoladeatelier, de bakkerij en de kunst in de smisse werden erg gesmaakt. Ons gelegenheidswinkeltje was op het einde van de dag zelfs volledig uitverkocht. Het was een koude dag, maar iemand schreef in het gastenboek dat de temperatuur in het hart hier bijzonder hoog lag. Beter kan ik het niet verwoorden." (SVR)