Moezelwijnen proeven met Pasar 05 september 2018

Vrijetijdsorganisatie Pasar organiseert vrijdag al voor het tiende jaar op rij een wijnproefavond.





Op het programma staat een selectie van moezelwijnen, vergezeld van Duits brood. Bruggeling Patrick Bruynbroeck geeft een woordje uitleg bij de wijn. Iedereen is welkom in de Lepelstraat 1 in Oostnieuwkerke om 19.30 uur. De toegangsprijs bedraagt 2 euro.





(SVR)