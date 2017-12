Minder parking en meer groen op Markt 02u35 1

De omgeving van de kerk van Staden wordt volgend jaar opgefrist. Er worden nieuwe bomen struikjes aangeplant, terwijl er ook sprake is van een knip achter de kerk, een daling van het aantal parkeerplaatsen en een omkering van de rijrichting in de De Carninstraat. Ontwerpbureau Arvano tekende intussen een plan uit dat ook al werd voorgesteld aan de buurtbewoners. Door de aanplanting van meer groen vermindert het aantal parkeerplaatsen op de markt van 92 naar 76, al zal dat volgens burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld) geen problemen opleveren omdat het gemeentepersoneel straks de wagens toch aan het nieuwe gemeentehuis zal parkeren. Verder zal doorgang achter de kerk verdwijnen, wat betekent dat automobilisten niet meer van het Guido Gezelleplein richting de Bruggestraat kunnen. Ook de rijrichting in de De Carninstraat wijzigt. Oppositiepartij CD&V vindt dat het plan niet ver genoeg gaat. "Nu komt er alleen wat groen bij en worden de te smalle parkeerplaatsen wat ruimer. Een bredere aanpak was beter geweest. Vreemd dat alles nu rap-rap in 2018 nog moet gebeuren." (SVR)