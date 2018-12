Man riskeert drie jaar cel voor verkrachting minderjarige stiefdochter Alexander Haezebrouck

05 december 2018

12u55

Bron: Eigen info 0 Staden Een 42-jarige man uit Staden riskeert drie jaar cel, waarvan achttien maanden effectief voor de aanranding en verkrachting van zijn stiefdochter die toen minderjarig was. “Eén keer penetreerde hij haar met de vinger”, zei de advocate van het slachtoffer.

De 42-jarige man was de nieuwe partner van de moeder van het slachtoffer. Het meisje, dat ondertussen meerderjarig is, werd door de man tussen haar 10 en 14 jaar geregeld aangerand. “Hij stak zijn hand in haar broek om over haar geslachtsdeel te wrijven en één keer duwde hij zijn vinger naar binnen”, zei de advocate van het slachtoffer, die een schadevergoeding van vijfduizend euro vraagt. “Hij kneep ook geregeld in haar borsten. In ruil bood hij haar geld en cadeaus aan.”

De man gaf toe dat hij tot drie keer toe in de broek heeft gezeten van het meisje. “Omdat ik mij daarover telkens slecht voelde, gaf ik haar dan ook wel eens een cadeautje. Maar ik heb haar nooit geld aangeboden en ik heb haar nooit gepenetreerd met mijn vinger. Ik besef dat mijn gedrag toen fout was”, zei de man. Naast de celstraf riskeert hij ook een boete van achtduizend euro. Vonnis op 2 januari.