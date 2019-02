Man (23) even kritiek na zinloos geweld: ongewenste gasten op verjaardagsfeest takelen toevallig slachtoffer zwaar toe Hans Verbeke

18 februari 2019

14u08 0 Staden Een man van 23 uit Staden heeft afgelopen weekend even in kritieke toestand verkeerd. Op een parking mepten drie jongeren, die zonder uitnodiging waren binnengestapt op een verjaardagsfeestje, hem zomaar tegen de grond. Het zinloos geweld gebeurde toen het slachtoffer het feest verliet. De man die de vuistslag uitdeelde, zegt dat hij handelde uit wettige verdediging. Het parket onderzoekt de zaak.

In feestzaal Blommenhof, op het Guido Gezelleplein in Staden, hielden enkele vrienden zaterdagavond een gemeenschappelijk verjaardagsfeestje. Daarop waren tientallen mensen uitgenodigd, onder wie ook het latere slachtoffer. In de late uurtjes stapten plots drie jongeren de feestzaal binnen. Ze hadden geen uitnodiging voor het feest en werden daar beleefd op gewezen, met de vraag om de zaal te verlaten. Het trio deed dat uiteindelijk ook.

Amokmakers snel geïdentificeerd

Maar toen even later de 23-jarige man, die wél uitgenodigd was, het feest verliet, keerden de drie zich tegen hem. Een van de belagers gaf de man een welgemikte vuistslag. Het slachtoffer kwam daardoor kwalijk ten val. Hij verkeerde in levensgevaar op het moment dat hij naar het ziekenhuis werd overgebracht. Intussen is zijn toestand niet langer kritiek, maar wel nog altijd zorgwekkend. De politie kon vrij snel de drie amokmakers identificeren. De man die het slachtoffer sloeg, stelt dat hij handelde uit wettige verdediging. Onderzoek moet duidelijk maken of dat klopt.

“Triest om het voorval, blij om de reacties”

Burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld) veroordeelt het zinloos geweld scherp. “Dit is ontoelaatbaar en nooit goed te praten. Ook het parket neemt de zaak ernstig. Nog tijdens de nacht van de feiten werd een onderzoeksrechter gevorderd. De hele zaak leeft enorm in onze gemeente. Ik merk aan tientallen reacties dat mensen dit niet pikken. Er zijn ook veel blijken van medeleven met het slachtoffer en zijn familie. We hopen met z’n allen dat het weer goed mag komen met hem.”