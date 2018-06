Maggie De Block in kappersstoel burgemeester: "Francesco mag zijn ding doen" 11 juni 2018

02u27 0 Staden Opmerkelijke klanten zaterdag bij Ziezo, de kapperszaak van Stadens burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld).

Niemand minder dan minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block en haar vriendinnen van de Cavaclub vleiden zich er neer in de kappersstoel. "Op de fractiedagen van de partij kwamen we plots op het onderwerp", zegt Vanderjeugd. "Ik vertelde dat ik mijn haar altijd gewoon was en laat drogen", pikt minister De Block in.





"Voor ik het wist, zat Francesco met zijn handen in mijn haar en zei hij dat hij graag eens mijn kapsel onder handen wou nemen." Ondanks de drukke agenda's lukte het om een moment te vinden. "Ik heb er alle vertrouwen in. Francesco mag zijn ding doen", aldus de minister, die na afloop tevreden was met het resultaat. "Ze heeft gemakkelijk haar", lacht burgemeester Vanderjeugd. (CDR)