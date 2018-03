Madeleine viert 100e verjaardag 30 maart 2018

In wzc ter Westroze in Westrozebeke werd gisteren de 100e verjaardag gevierd van Madeleine Vantomme. Ze werd geboren op 26 maart 1918 in Hasselt. Op haar zestiende kwam ze met haar moeder in Staden wonen, bij een fietsenmaker in de Ieperstraat. Op latere leeftijd verhuisde ze naar Ichtegem, maar rond haar vijftigste kwam ze terug bij haar moeder wonen in de Kleine Veldstraat. Ze werkte in de slachterij in Staden en ging poetsen in Roeselare. Madeleine heeft geen kinderen.





(SVR)