Loslopende dwergkangoeroe gespot in Staden Sam Vanacker

14 december 2018

19u48 0 Staden Er hupt al zeker sinds dinsdagochtend een dwergkangoeroe of wallaby rond in de omgeving van de Visweg in Staden. Verschillende buurtbewoners maakten op sociale media al melding van het dier.

Buurtbewoonster Petra Vandevoorde postte een foto van het buideldier op facebook en meteen kwamen er een pak reacties. Vermoed wordt dat de wallaby ergens in de buurt ontsnapt is. “Niemand lijkt bereid om te helpen om het dier op te vangen”, vertelt Petra. “De dierenbescherming verwees me door naar de lokale politie, maar die lieten me intussen op hun beurt weten dat de vermoedelijke eigenaars voorlopig niet thuis geven. Bijzonder jammer, want de kans dat de wallaby straks omver gereden wordt door een auto wordt met de dag groter.”

Wie de wallaby herkent als de zijne kan contact opnemen met de lokale politie.