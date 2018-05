Lijst Neutraal lost zes nieuwe namen 11 mei 2018

02u39 0

Onafhankelijk gemeenteraadslid Koen Demonie uit Staden heeft donderdag zes nieuwe kandidaten bekend gemaakt die in oktober op Lijst Neutraal zullen staan. Eerder werd al aangekondigd dat Koen Demonie zelf de gloednieuwe lijst zal trekken. De tweede plaats gaat naar Delphine Deleu (28, Staden). Verder krijgen ook Nancy Gesquire (45, Staden), Dimitri Blondeel (39, Staden), Gillian Demonie (24, Oostnieuwkerke), Sandro Bolle (41, Oostnieuwkerke) en Michel Vercruysse (22, Oostnieuwkerke) een plaats op de lijst. Het programma zal volgens de lijsttrekker door de burgers zelf bepaald worden. "Op dit moment is Staden een dictatuur. Het is belangrijk dat de burger inspraak krijgt", aldus Demonie. (SVR)